Российские артиллеристы подбили западную гаубицу на северском направлении
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Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru
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Свою задачу выполнили и штурмовики, поразив опорный пункт противника.
На северском направлении спецоперации наши артиллеристы вышли победителями в контрбатарейной борьбе. На этот раз расчеты гаубиц «Мста-Б» уничтожили самоходку западного производства, стоящую на вооружении ВСУ.
Еще один опорный пункт ВСУ уничтожили штурмовики Су-25. Удар наносили неуправляемыми авиационными ракетами. Завершив миссию, экипажи выполнили специальный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.