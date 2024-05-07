«Переложить ответственность»: Си Цзиньпина оскорбили требования Запада по России

Фото: Reuters / Mohammed Badra

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Китайский лидер заявил, что западные страны пытаются инициировать новую холодную войну.

Председателя КНР Си Цзиньпина крайне рассердили слова западных лидеров, заявивших о тесном сотрудничестве Москвы и Пекина, его слова приводит газета The New York Times. Китайский лидер также желает сохранить нейтралитет в украинском конфликте.

Си Цзиньпин впервые за последние пять лет отправился в тур по Европе, среди остановок был и Париж. В ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен китайский лидер выступил в защиту своей страны, заявив, что украинский кризис пытаются использовать, чтобы «переложить ответственность на третьи страны». Более того, председатель КНР уверен, что так пытаются инициировать новую холодную войну.

В ходе переговоров в Париже Си Цзиньпин поддержал решение об «олимпийском перемирии», но китайского лидера в итоге не убедили оказать давление на Россию. Сам же председатель КНР подчеркнул, что его страна не стояла у истоков украинского кризиса и более того — не собирается вставать ни на одно из сторон конфликта. Авторы статьи The New York Times полагают, что замечание китайского лидера, вероятно, больше обращено именно к США.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Сербии предложил миру прислушаться к мирной инициативе Китая. Эти слова прозвучали за день до поездки Си Цзиньпина по странам Европы — Франции, Сербии и Венгрии.