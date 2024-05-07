«Здоровые источники»: эндокринолог развеяла основные мифы о детском питании

Фото: www.globallookpress.com / Bahnmueller

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Правда ли, что ребенку нужно пить много молока? И можно ли на завтрак подавать малышу хлопья?

Когда в семье появляется ребенок, родителям важно, чтобы он вырос здоровым. Для этого они прибегают к различным воспитательным методикам и серьезно настроены к контролю того, что ребенок ест. Зачастую, многие мифы, которые установились в обществе, не приводят к хорошим последствиям. Детский врач-эндокринолог Дарья Хайкина рассказала Газете.ру основные стереотипы.

Первое ложное суждение, которое привела специалист, это обильное питье молока. В этом продукте содержится много кальция, и оно полезно, особенно для укрепления костей, однако вместе с тем его частое употребление проводит к избыточной массе тела, к тому же у некоторых детей есть непереносимость лактозы.

Сухие завтраки — шарики, хлопья и мюсли — содержат много сахара, хоть они питательны и их любят дети, врач посоветовала, заменить на еду, богатую белками и клетчаткой, например на овсянку с фруктами.

Также, по словам Хайкиной, обеды для ребенка не должны содержать много соли, это может привести к повышенному артериальному давлению.

Другой распространенным миф, который развеяла эндокринолог, касается жиров в рационе ребенка.

«Жиры необходимы для работы мозга. Исключать жиры мы не можем, и уж тем более убирать их полностью. Однако важно выбирать здоровые источники жиров, такие как орехи, семена и растительные масла, а избегать трансжиров», — подчеркнула эндокринолог.

Вместе с тем, правильно «пейте побольше воды» здесь тоже не работает, уверена Хайкина. Некоторые родители полагают, что после трех лети детям необходимо минимум 1,5 литра воды. Объем жидкости следует измерять по индивидуальным параметрам каждого ребенка.

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