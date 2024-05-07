«Спрос не упал»: какой гонорар просит Владимир Пресняков-младший за корпоратив

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Музыкант нечасто появляется на экранах, но вовсе не бездействует.

Певец Владимир Пресняков-младший, хоть и не так часто фигурирует в медиаполе, остается востребованным артистом. Кроме того, свою творческую энергию он направляет по большей части в продюсирование. При этом продолжает выступать, в том числе на корпоративных мероприятиях. Сколько стоит заказать Преснякова на свой праздник, журналистам издания «Страсти» рассказал продюсер и шоумен Сергей Дворцов.

Как отметил представитель индустрии, артист каждый день работает на студии, записывает песни, а также продвигает других исполнителей. Редкие упоминания в прессе никак не влияют на карьеру музыканта. И без ежедневных телетрансляций он — в топе российского шоу-бизнеса.

«Володя — безумно талантливый человек, он безумный трудяга. Он может не показываться пару месяцев, а потом бомбануть по-музыкальному и удивить поклонников… Спрос на Преснякова никак не упал… Текущие гонорары у него не изменились: от 1,5 миллиона рублей за корпоратив», — заявил Дворцов.

По словам продюсера, Пресняков-младший ведет «тихую творческую жизнь», при этом он знаменит и всегда узнаваем.

Артист воспитывает двоих маленьких детей с супругой-певицей Натальей Подольской. У него также есть взрослый сын от Кристины Орбакайте Никита. Пресняков и Подольская поженились в 2010 году после пяти лет отношений. В 2015-м у них родился сын Артемий, а в 2020-м — Иван. Ранее, писал 5-tv.ru, жена 56-летнего музыканта заявила, что хочет снова сделать его отцом, а себя многодетной мамой.