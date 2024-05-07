Фото: Reuters / Andrew Kelly

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Стартовало долгожданное ежегодное модное событие Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке.

Одна из главных модных вечеринок, к которой знаменитости готовятся с особой тщательностью, началась. Конечно, это Met Gala — ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Традиционно событие открывает выставку, а гости подбирают наряды в зависимости от заданной Институтом темы. Все стараются удивить публику и запомниться, одним удается, а других собирают в списки и публикуют в глянце с пометкой «не надо так». 5-tv.ru рассказывает о самых эффектных образах Met Gala в 2024 году.

Джиджи Хадид в Thom Browne

Джиджи поддержала тренд «Старый Голливуд» и повысила ранг образа платьем haute couture. Reuters / Andrew Kelly

Супермодель Джиджи Хадид в этом году заставила модных критиков восхищенно рукоплескать. Для мероприятия она подобрала идеальный образ — в стиле Met Gala, достаточно броский, при этом женственный и элегантный, к тому же отражающий ее персональный вкус. Белое платье с открытыми плечами и ломанными воланами усыпанное желтыми розами придумал для звезды подиумов американский модельер Том Браун. Образ дополнили золотые локоны а-ля «Старый Голливуд».

Омар Аполло в Loewe

Reuters / Andrew Kelly

Испанский модный дом Loewe в этом году одевал американского музыканта мексиканского происхождения Омара Аполло (Настоящее имя Омар Аполлонио Веласко. — Прим. ред.). Исполнитель выбрал черный костюм, который можно назвать классическим и даже скромным по меркам Met Gala, но точно не скучным. Пиджак украшен сверкающими металлическими пластинами и ювелирными цветами, наряд также выгодно дополняют украшения 0 серьги и перстень — и часы с будто помятым циферблатом. Шик и блеск!

Грета Ли, снова Loewe

Reuters / Andrew Kelly

Американская актриса корейского происхождения Грета Ли известна не только как кинозвезда. Она также завоевала славу успешного экспериментатора и любителя модного риска. Шалость в очередной раз удалась. Она пришла на Met Gala в прозрачном белом платье с цветочным декором и шлейфом от Loewe. Жесткий верх, напоминающий щит, усложнил форму и сделал его еще более эксцентричным.

Гвендолин Кристи в Maison Margiela

Reuters / Andrew Kelly

Коллекция Maison Margiela от легендарного британского дизайнера Джона Гальяно произвела фурор на Неделе моды в Париже, ролики, снятые на этом модном событии стали вирусными. Звездой шоу стала звезда «Игры престолов» Гвендолин Кристи. На Met Gala — 2024 она появилась в платье, созданным брендом специально для нее. Красное бархатное платье и замысловатая черная плащ-накидка из тюля снова выделили артистку на фоне остальных. Заигрывали с нашумевшим весенним показом всклокоченные в облако волосы и кукольный макияж.

Эмма Чемберлен в Jean Paul Gaultier

Reuters / Andrew Kelly

Провокация, нарочитая сексуальность, французский шик — все это Жан-Поль Готье подарил популярному блогеру и модели Эмме Чемберлен. Звезда YouTube чувствует себя очень уверенно на красных дорожках, выход на Met Gala в этом году не стал исключением. Она появилась в кружевном корсетном платье со шлейфом, отсылающим к коллекциям модельера начала двухтысячных. Завершили образ яркий макияж с акцентами на глазах и губах в том же оттенке и собранные в высокую прическу волосы.

Зендея в платье от Джона Гальяно

Andrew Kelly

Зендея определенно является фаворитом модных критиков — каждый ее выход становится заявлением и мини-представлением. Молодая актриса давно дружит со стилистом Лоу Роучем, который за годы сотрудничества набил руку и сделал подопечную иконой стиля. На этот раз он подобрал сложное скульптурное платье от Джона Гальяно с пышными сборками из органзы, обвитое лозой с виноградными гроздьями. Макияж — что-то между готикой и стилем 20-х. Венчает образ маленькая шляпка с вуалью и будто только что слетевшая с него синяя птичка. Чистое искусство и неутихающие аплодисменты маэстро Гальяно!

Дженнифер Лопес в Schiaparelli Haute Couture

Дженнифер Лопес по-прежнему обожает гламурные и сексуальные образы. Reuters / Andrew Kelly

Неувядающая Джей Ло не изменила своему стилю даже на Met Gala. Она показала максимум своего роскошного тела, усыпала его бриллиантами. Для главного модного шоу года певица и актриса выбрала гламурное корсетное платье Schiaparelli Haute Couture со структурированными плечами, полупрозрачное, с глубоким декольте. Тончайшая ткань оттенка шампанского мерцала стразами, словно пузырьками, подчеркивала золотистый загар знаменитости и действовала на публику буквально опьяняюще. Джен, как и всегда, выглядела самой сексуальной и дорогой штучкой на вечеринке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что активисты устроили протесты недалеко от Института костюма, где проходило мероприятие Met Gala.