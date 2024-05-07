Живущие за рубежом ветераны ВОВ поделились воспоминаниями о войне

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Несмотря на солидный возраст, они могут по деталям восстановить долгий путь к Победе.

Пятый канал продолжает цикл историй, посвященных Дню Победы. Каждый день мы рассказываем о тех, кто победил фашизм и благодаря кому существует праздник 9 Мая.

И сегодня своими воспоминаниями о страшных днях поделятся сразу несколько участников Великой Отечественной. Все они волею судеб оказались за пределами нашей страны, но связь с родиной не утратили.

Несмотря на солидный возраст, — а нашим героям около 100 лет — они могут по деталям восстановить долгий путь к Победе. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов в этом убедился.

Сомнений больше не было — Победа! Слова Левитана разносились по миру со скоростью ветра.

Владимиру Васильевичу — 99. Тот день — и в памяти, и в сердце — навсегда.

«В День Победы мы все в воздух стреляли, из своего ружья, из своих винтовок в воздух стреляли. По причине того, что мы очень-очень рады», — поделился ветеран Великой Отечественной войны Владимир Располыхин.

Когда началась война, он еще учился в школе. Сначала рыл траншеи на дальних подступах к Москве, а затем, повзрослев, ушел на фронт.

Освобождал Европу в боях за Вену, где погибли 38 тысяч красноармейцев. Владимир Васильевич выжил чудом — немцы осатанело бились за каждый переулок, за каждый квадратный метр родной для Адольфа Гитлера Австрии.

«Мы брали каждый дом, каждую квартиру. Почему? Потому что немцы крепко-крепко держали. Они не хотели сдавать свои позиции», — говорит он.

Владимир Васильевич жил в освобожденном им городе — он переехал в Вену к внучке после смерти жены, а сейчас живет у дочери в Париже. Никого из его однополчан уже нет в живых, награды Владимира Васильевича — вехи его фронтового пути.

Орденами и медалями увешан и мундир 99-летнего Григория Петровича Степенко. Бои за Харьков, Белгород, Варшаву, Кенигсберг.

И Курск летом 1943-го, когда гитлеровские войска, попытавшись взять реванш за Сталинград, отчаянно бились 50 дней. Среди десятков тысяч красноармейцев в том пекле был и Григорий Петрович, ему тогда было всего 18.

«Когда пошли в атаку, я побежал — на меня большой мужчина-немец. У него железный автомат. А у меня винтовка, в то время были винтовки. Он меня ударил. Глаз — не мой, хрусталик. Он меня ударил, я упал. Он меня убил бы, но сосед Юра Орлов — он меня спас», — рассказал ветеран ВОВ Григорий Степенко.

Харитон Наумович тоже сражался на Курской дуге. Когда началась война, ему еще и 16 не исполнилось.

Он только закончил восьмой класс, а о начале войны узнал на театральном спектакле в Одессе. Курская битва стала его боевым крещением.

«Наш танк, как и многие, оказался подбит. На Курскую дугу они выдвинули, новые танки они создали — „Тигры“, „Пантеры“, причем очень мощные», — делится ветеран ВОВ Харитон Гринблат.

Но самое страшное воспоминание Харитона Наумовича о войне связано не со сражениями, а со страшными свидетельствами зверств фашистов в Прибалтике.

«Посередине — полоса черной земли перегоревшей. Метров два-три шириною и метров 300 длиною, черная полоса такая. Нам сказали — здесь немцы сжигали людей. Они расстреливали, клали дрова, трупы и сжигали. Поэтому это черная полоса — остатки пепла древесного, останки людей», — делится он.

Их, живых участников войны, которые находятся за рубежом, сегодня около двух тысяч. И как бы далеко они ни были от России, их разные пути и судьбы связаны одной на всех великой историей — историей, в которой все они победители.