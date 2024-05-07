Военные помогли восстановить мемориал участникам ВОВ под Луганском

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Они, в частности, заново выложили плитку и бордюры, а также установили красную звезду для Вечного огня.

Под Луганском военные помогли восстановить разрушенный мемориал участникам Великой Отечественной войны. О том, что комплекс пришел в запустение, сообщила местная администрация.

После чего солдаты очистили от грязи и старой краски плиты с именами фронтовиков, заново выложили плитку и бордюры, а также установили красную звезду для Вечного огня.

«Было все разрушено с той стороны, сделали фундамент, опалубку. К 9 Мая мы точно успеем, огонь будет гореть, все будет отлично», — сказал командир отделения инженерно-технического батальона с позывным «Корс».

Другой мемориал восстановили в Мариуполе. Памятник и площадка вокруг него были реконструированы силами инженеров Росгвардии и сотрудников военной контрразведки.

А уже после ремонта все, кто принимал в нем участие, возложили цветы и почтили память погибших в Великой Отечественной войне.