Правительство РФ сложит свои полномочия 7 мая
Возглавляемое Мишустиным Правительство РФ уйдет в отставку 7 мая
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru
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Президенту предстоит выбрать нового главу кабмина.
Уже сегодня, сразу после вступления президента в должность, Правительство сложит свои полномочия. Накануне Владимир Путин провел заключительную встречу с действующим составом кабмина.
Глава государства высоко оценил экономические успехи страны под санкционным давлением, отметил достижения в социальной политике и в здравоохранении. Особенно — в период пандемии.
Теперь президенту предстоит выбрать нового главу правительства, а утверждать его будет Госдума. Затем парламент рассмотрит кандидатов на роли министров и их заместителей. По протоколу процесс может занять несколько недель. Но депутаты заявили, что готовы справиться быстрее, даже если придется работать в выходные.
Ранее 5-tv.ru подробнее рассказывал, о чем Путин говорил на встрече с Правительством.