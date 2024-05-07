Правительство РФ сложит свои полномочия 7 мая

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Президенту предстоит выбрать нового главу кабмина.

Уже сегодня, сразу после вступления президента в должность, Правительство сложит свои полномочия. Накануне Владимир Путин провел заключительную встречу с действующим составом кабмина.

Глава государства высоко оценил экономические успехи страны под санкционным давлением, отметил достижения в социальной политике и в здравоохранении. Особенно — в период пандемии.

Теперь президенту предстоит выбрать нового главу правительства, а утверждать его будет Госдума. Затем парламент рассмотрит кандидатов на роли министров и их заместителей. По протоколу процесс может занять несколько недель. Но депутаты заявили, что готовы справиться быстрее, даже если придется работать в выходные.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказывал, о чем Путин говорил на встрече с Правительством.