Ряд улиц перекроют в центре Москвы из-за инаугурации президента

Фото, видео: Белкин Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

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Столичный Дептранс просит водителей заранее планировать объездные маршруты.

В связи с церемонией в центре Москвы 7 мая временно ограничат движение транспорта. Уже с 08:00 закроют набережную вдоль Кремля и парка Зарядье.

Также не будет движения по Большому Москворецкому мосту и ближайшим к нему улицам — Ильинке и Варварке. На этих же участках нельзя будет парковаться.

Ограничения продлятся до окончания церемонии. Столичный Дептранс просит водителей заранее планировать объездные маршруты.

Ранее 5-tv.ru писал, что считанные часы остаются до инаугурации президента России. Уже 7 мая Владимир Путин торжественно вступит в должность.

По традиции церемония пройдет в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. По четко установленному плану все действия расписаны по секундам.