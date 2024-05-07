Считанные часы остаются до инаугурации Путина
В Кремле 7 мая пройдет инаугурация избранного президента России Владимира Путина
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Все это зрители Пятого канала смогут увидеть в прямом эфире.
Считанные часы остаются до торжественной церемонии в Кремле, во время которой Владимир Путин вступит в должность президента нашей страны. В залах Большого Кремлевского дворца сейчас идут финальные приготовления.
За несколько минут до полудня к парадному входу подъедет обновленный президентский Aurus в сопровождении кортежа. С этого момента буквально каждая секунда пройдет по сценарию, который разработали в протокольной службе.
Текст присяги Путин произнесет в Андреевском зале. На церемонии будут присутствовать члены правительства, депутаты, дипломатический корпус, а также председатель Конституционного суда.
Именно он объявит о том, что избранный глава государства вступил в должность. Протоколом предусмотрено обязательное обращение президента к гражданам России.
А по окончании церемонии прозвучит салют из 30 артиллерийских залпов. На Соборной площади парадным строем пройдет президентский полк.
Все это зрители Пятого канала смогут увидеть в прямом эфире. Трансляцию из Кремля начинаем ровно в полдень — не пропустите.