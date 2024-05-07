Предвестник «Гуллы»: снег пошел в Москве ночью 7 мая

Фото, видео: 5-tv.ru

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Днем столбики термометров не поднимутся выше шести градусов.

Снег пошел в Москве в ночь с 6 на 7 мая. Во вторник, 8 мая, рядом с Москвой должен пройти мощный вихрь «Гулла», который обрушит на город почти одну треть месячной нормы осадков.

В ночь на 7 мая в Москве температура опустится до двух-четырех градусов, а на севере Подмосковья — до минус двух, прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Днем столбики термометров не поднимутся выше шести градусов, пишет РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru писал, что совсем не весенняя погода ждет жителей столичного региона на грядущих выходных. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил об «ультраполярном вторжении», Москва рискует оказаться в центре заморозков.

О том, что температурные значения будут скорее апрельскими, а не майскими, сообщил и начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его прогнозу, столбики термометров опустятся на четыре-шесть градусов ниже нормы.