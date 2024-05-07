«Таня уже пристрастилась»: что происходит с опозорившейся на концерте Овсиенко

Фото: Стукалин Евгений / ТАСС

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На шоу в Краснодаре знаменитость выставила себя в дурном свете — она едва держалась на ногах.

Оскандалившаяся на концерте в Краснодаре певица Татьяна Овсиенко, вероятно, страдает от алкогольной зависимости. Об этом изданию «Страсти» заявил музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

На злополучном шоу артистка была явно не в форме. А когда, по словам очевидцев, внезапно отключилась фонограмма, было отчетливо слышно — исполнительница буквально шепчет в микрофон, так как не может взять ни одной верхней ноты.

Собеседник издания считает, что пагубное пристрастие погубило голос звезды. Неровные отношения Овсиенко с алкоголем обсуждаются не первый год.

В 2020-м подруга певицы заявила, что ее спаивает сожитель. Следом психолог Елена Перелыгина в эфире популярного ток-шоу прямо сказала — у артистки «лицо алкоголика».

Ну а теперь дело дошло до конфуза перед публикой, и вновь вспыхнули сплетни о дружбе с «зеленым змием». Овсиенко в данном вопросе действует типично — отрицает проблему и списывает курьезные ситуации на волю случая.

Она утверждает, в том числе, что концерт на Кубани прошел неудачно совсем не из-за спиртного. Просто у исполнительницы болела спина, потому она так и шаталась на сцене. Осталось только объяснить, почему голос больше не справляется с достаточно щадящим связки репертуаром.

«Перед тем, как выйти на сцену, можно выпить 50 граммов коньячку или виски, в этом ничего плохого. Наоборот, для прогревания связок полезно. Но если злоупотреблять, то вся карьера может пойти по одному месту. Соответственно, здесь я могу сказать, что просто Таня уже пристрастилась», — говорит Дворцов.

Продюсер добавил, что поклонники все еще преданы Овсиенко. Ее песни люди знают, поют, мечтают услышать в живом исполнении.

И, если проблему со спиртным не решить, начнутся по-настоящему большие сложности. В случае повторения провальных выступлений и фанаты постепенно перестанут покупать билеты. Со временем, предупреждает шоумен, программы артистки могут окончательно разочаровать поклонников.

«Дай Бог, чтобы она не переросла из артистки уже в алкоголичку, потому что все-таки ее хиты любят, ее слушают. Но это только пока народ просто не перестанет ходить, а она не начнет спиваться, и ее может ждать не очень хорошее будущее, окончание ее творческой жизни… Я могу быть уверен на 100%, что ее выступление на корпоративе может стоить не выше 600-700 тысяч рублей на сегодня», — поделился продюсер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Овсиенко честно заговорила с фанатами о своем здоровье и алкоголизме.