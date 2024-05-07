Имена погибших героев спецоперации увековечили на мемориале в Саратове

Фото, видео: 5-tv.ru

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Торжественную церемонию приурочили ко Дню Георгия Победоносца — покровителя ВС РФ.

Имена российских военнослужащих, павших бойцов спецоперации по защите Донбасса, теперь высечены на мемориале «Землякам, погибшим в локальных войнах» в Парке Победы в Саратове. На церемонии открытия памятника присутствовали семьи и близкие героев, представители региональных и городских властей, общественных организаций и кадеты. Участники мероприятия возложили к мемориалу цветы и запустили в небо шары цвета Георгиевской ленты.

«Помнить их, плакать. Плакать для того, чтобы не им было больно, а для того, чтобы знали все, что мы непобедимы, и что Родина — с нами», — говорила одна из присутствовавших на памятном митинге.

Председатель регионального отделения боевого братства Сергей Авезниязов подчеркнул, что церемония открытия мемориала приурочена ко Дню Георгия Победоносца — покровителя Вооруженных Сил (ВС) России. В этот день на протяжении многих лет члены братства вносят новые имена в героические списки. На этот раз перечень пополнился 254 фамилиями защитников Донбасса.

Прежде стало известно об офицере, который ценой своей жизни спас 13 соратников в зоне спецоперации. Старший лейтенант Михаил Васильев, житель Ставропольского края, получил звание Героя России посмертно. Об этом рассказал глава Дагестана Сергей Меликов. Он отметил, что гордится военным, достойным командиром десантно-штурмовой роты, чье становление происходило в республике, не меньше, чем земляками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска освободили от украинских националистов населенные пункты Котляровка и Соловьево в Донецкой народной республике.