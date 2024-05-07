«Не все могут пережить красоту»: Волочкова отвергла обвинения в использовании фильтров

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Знаменитая балерина подверглась критике, после чего устроила разборки с подписчиками.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова ссорится с подписчиками, обвиняющими ее в злоупотреблении фильтрами. Сейчас звезда отдыхает с подругой-фотографом Еленой Галицыной на Мальдивах. В ее блоге то и дело появляются новые снимки. Балерина позирует в купальниках, прозрачных платьях, мерцающих крыльями бабочек накидках. Яркие кадры публика оценивает неоднозначно, что категорически не сходится с мнением самой примы.

Фолловеры пишут Волочковой, что на свежих фото — другая женщина, которую они не знают. У нее другие черты лица, над которыми явно тщательно поработала подруга уже после съемки.

Артистка же ловко увильнула от обвинений, ответив нападением. Только заговорила, почему-то, не о лице, а о своей фигуре. Как будто ее заподозрили в редактировании талии или длинных ног.

Анастасия Волочкова и Елена Галицына. Instagram* / volochkova_art

«Некоторые пишут, что фото мои, на которых моя стройная фигура, это фотошоп. Золотые мои, я же и видео делюсь, где все идентично… Видеошоп не придуман. Вас не поймешь: то многие „переживают“, что я сильно похудела. И меня надо спасать… Помогите себе сами, у меня все хорошо… Теперь, оказывается, я уже не стройная вдруг стала», — возмущается знаменитость.

Как отметила Волочкова, ее фотошоп — это ежедневная работа в балетном и спортивном залах, даже на отдыхе танцовщица не пропускает тренировки. Кроме того, она сидит на строгой диете, в которой минимум еды, посещает баню, ледяную купель, и регулярно бывает у массажиста. И если пользователи сети «не могут пережить красоту», это не повод разбрасываться обвинениями.

Волочкова заявила также, что считает работы Елены Галицыной произведениями искусства. А что касается фильтров — очень многие накладывают на лица маски. А некоторые вообще всю жизнь проживают в маске. По словам балерины, «на фотошопе сидят почти все артисты и не только». Но критика и придирки достаются одной лишь Анастасии.

«Я обладаю прекрасной внешностью и стройностью тела. За этим стоит большой труд! И в фотошопе не нуждаюсь. Мы показываем вам красивые фотографии. И также показываем мини фрагменты видео. Можете их сравнить прямо сейчас. На втором видео нет отличий от фото… Вот и наслаждайтесь. Кому не нравится, отпишитесь и не смотрите», — пишет Волочкова.

Ранее, писал 5-tv.ru, телеведущая Лера Кудрявцева забила тревогу после переписки с балериной. Она опубликовала беседу с Волочковой, в которой предлагает ей помощь в лечении алкоголизма. Танцовщица отрицает проблемы со спиртным. Так же, как и фотошоп.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.