«Проводятся впервые»: чего ожидать от учений России с применением тактического ядерного оружия

Фото: © РИА Новости / Андрей Станавов

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Запад, как отмечается, должен прекратить эскалацию обстановки в мире.

Россия в ходе грядущих учений будет отрабатывать удары условным тактическим ядерным оружием (ТЯО) из акватории Черного моря по кораблям, портам и территории условного противника, а также ведение боевых действий в условиях радиоактивного заражения. Об этом URA.RU заявил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«Из акватории будут бить ракетами, снарядами с условно ядерной начинкой. Затем пойдут вперед войска в химкомплектах, сделают опрыскивания от ядерного заражения», — отметил он.

Помимо этого, говорит эксперт, будут изучаться наставления по наступлению на территории неприятеля в условиях радиоактивного заражения местности. Также мобилизуются все службы химзащиты, радиоактивной защиты.

Черноморский флот будет отрабатывать сценарии ударов по портам, военным кораблям и территории условного противника, указал Прохватилов. Если не показать Западу силу, то он перейдет границы дозволенного, отметил эксперт.

Такие учения проводятся впервые — это необходимая мера, потому что если НАТО начнет вводить войска, а Россия на это не отреагирует, то альянс может поднять ставки, объясняет военный аналитик. Прохватилов назвал это «тактикой анаконды».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле объяснили необходимость ядерных учений.