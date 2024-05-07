Пентагон: Россия проинформировала Госдеп о задержании солдата США во Владивостоке

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Информацию получила семья военнослужащего.

Москва сообщила Госдепу США о задержании американского военнослужащего во Владивостоке. Солдата подозревают в нарушении закона. Об этом сообщила официальный представитель Пентагона Синтия Смит агентству РИА Новости.

«Россия уведомила Госдепартамент о задержании военного в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях. Ему оказывают консульскую поддержку», — рассказала Смит.

Она отметила, что также информацию о задержании передали семье военнослужащего. При этом Смит не стала уточнять подробности и назвала ситуацию «деликатным вопросом».

Одна из версий, по которой мужчину могли задержать, это воровство. Пока что не было озвучено официальных обвинений.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились детали задержания американского солдата в России. Оказалось, что военный проходил службу контингента США в Южной Корее, а в Россию приехал из-за девушки.