Масштабная утечка: хакеры взломали сервера Минобороны Великобритании

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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Злоумышленникам удалось похитить данные высокопоставленных чиновников и военнослужащих.

Хакеры взломали сервера Министерства обороны Великобритании. Киберпреступники похитили данные военных чиновников и действующих военнослужащих. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Минобороны Великобритании работает в ускоренном режиме уже более 72 часов. Ведомство пытается определить масштаб взлома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посла РФ вызвали в МИД Германии из-за якобы атаки российских хакеров. Берлин считает Москву причастной к хакерской атаке в отношении представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Кроме того, представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер указал на увеличение случаев шпионажа.

Позднее в российском посольстве раскрыли подробности беседы в МИД ФРГ. В частности, дипломат отверг обвинения в сторону России, указав на их бездоказательность и необоснованность.