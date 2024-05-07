Запад поражен: сила российской авиации обнажила слабость санкций

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Несмотря на ограничения, число взлетов и посадок в нашей стране только растет.

История с появлением автомобиля Aurus и его развитием — это отличный пример выживаемости российской экономики и промышленности. Западных партнеров это поражает.

Немецкое издание Welt решилось проанализировать нашу авиаотрасль и пришло к выводу, что «сила российской авиации обнажает слабость санкций».

Немцы удивлены, что мы по-прежнему можем обслуживать Boeing и Airbus, хотя поставку запчастей запретили. Для самолетов иностранных марок закрыли границы, но в прошлом году число взлетов и посадок в России стало резко нарастать. Сейчас их почти 1,3 миллиона за год.

Поэтому журналисты приходят к неутешительному выводу, что санкции, которые должны были нанести чувствительный удар, полностью провалились.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США заявили о проблемах Boeing из-за антироссийских санкций.