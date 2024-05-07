«Достигнуты весомые результаты»: о чем Путин говорил на встрече с правительством

Фото, видео: kremlin.ru Сайт администрации президента России; 5-tv.ru

Уже 7 мая, согласно Конституции, кабмин в полном составе уйдет в отставку.

Четыре года испытаний, когда с каждым разом приходилось решать все более сложные задачи — именно так коротко описал работу правительства Владимир Путин. Президент отметил, что деятельность нынешнего кабинета министров еще не раз будут изучать историки и экономисты.

В какой-то мере это отсчетная точка, ориентир для чиновников, как действовать в нестандартных ситуациях. Уже сегодня, согласно Конституции, правительство в полном составе уйдет в отставку, о его последнем заседании — корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

На заключительное заседание с правительством в его нынешнем составе президент приехал лично. Случай особенный, ведь совсем скоро кабинет министров может обновиться, а значит, время подводить итоги. Работы, которая началась сразу с глобального кризиса, — пандемии COVID-19.

«Это было очень непростым, я бы сказал даже сложным испытанием для страны, для всех нас, ну, для всего мира, собственно говоря. Должен ответить, что мы вместе с вами прошли это испытание тогда достойно, а оно было связано с мобилизацией всех наших ресурсов в области здравоохранения, всей социальной сферы, но и не только. Но и промышленности, и производства — всего того, что нужно было для страны, для организации борьбы с этим коронавирусом», — подчеркнул Путин.

Тогда наша страна первой в мире разработала и представила вакцину от коронавируса, в кратчайшие сроки развернула дополнительные десятки тысяч мест для больных.

При этом удалось сохранить экономику. Что пригодилось совсем скоро — после начала спецоперации и объявленной Западом санкционной войны против России.

«То бесконечное число санкций, с которыми мы столкнулись, были направлены на одно, и мы с вами хорошо это знаем, какова была цель — разрушить Россию изнутри, и не только политически, а прежде всего экономически. Создать проблемы в трудовых коллективах, вызвать безработицу массовую в стране, привести к закрытию предприятий и целых отраслей производства. Как мы знаем, ничего у наших противников не получилось. Результат оказался ровно обратный ожидаемому», — заявил глава государства.

Результат красноречивый — в прошлом году российская экономика выросла на 3,6%, вошла в пятерку крупнейших по паритету покупательной способности. В планах уже четвертое место — и для этого все есть.

Рекордными темпами растет несырьевое производство, новые логистические пути разворачивают торговлю в сторону Востока и Глобального Юга. Но главное: сама система совместной работы президента и правительства прошла проверку на прочность.

«Конечно же, все члены кабинета министров, уверен, со мной согласятся, мы работали под вашим руководством. Это внутреннее наставничество, которым (в том числе вы с нами) по каждому из вопросов занимались. Это и отраслевые совещания, и огромное количество, я бы сказал, бесконечных консультаций в режиме 24 на 7 — это все давало эффект. Здесь я хочу сказать, что мы очень старались не подвести здесь и вас, и граждан нашей страны», — отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Социальные обязательства всегда оставались в приоритете. Как итог: в прошлом году уровень безработицы достиг исторического минимума, зарплаты, наоборот, выросли, опережая инфляцию. Но многое, конечно, еще только предстоит сделать.

«По всем основным направлениям достигнуты весомые результаты, и набранный темп, созданные прочные заделы, имеют огромное значение для успешного решения сегодняшних, да и будущих задач, для выполнения наших долгосрочных планов развития. И мы знаем, что нам предстоит запускать новые национальные проекты, новые федеральные программы», — рассказал Путин.

Ключевыми станут пять новых национальных проектов. Поддержка семьи и молодежи, преодоление кадрового дефицита и цифровизации всей экономики — вот то, что будет определять работу уже нового правительства. И всей страны на ближайшие шесть лет.

«Уважаемые коллеги, один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России, российского, русского и всех других народов Российской Федерации не прекращается. Я хочу, выражая слова благодарности за то, что нами было сделано и вами было сделано в предыдущие годы, выразить надежду на то, что мы еще очень многое сделаем во имя России и ее народа», — заключил президент.

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