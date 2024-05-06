Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Самарин; 5-tv.ru

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Правонарушитель проник в здание через окно.

Гражданин США пробрался в детскую библиотеку в Москве и начал раздеваться в учреждении. Об этом сообщил источник сайта 5-tv.ru.

Чрезвычайная ситуация с американским правонарушителем произошла на улице народного Ополчения в столице. Мужчина проник в библиотеку к несовершеннолетним через окно.

Правонарушитель получил туристическую визу в Россию еще в 2021 году и в стране он может находиться до конца 2024.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «свидание» педофила с двумя девочками пошло по непредсказуемому сценарию. Американские полицейские застрелили правонарушителя.

Так, 67-летний мужчина пригласил на «свидание» девочек семи и 11 лет. В условленное время он явился к номеру, но дверь ему открыли полицейские.

Оказалось, что именно они вели с ним диалог и договаривались о встрече от лица несовершеннолетних. В результате мужчина попытался достать пистолет из куртки, но правоохранители его застрелили.