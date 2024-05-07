Спасаются бегством? Зепюр Брутян спешно вывезла Прилучного из России

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Неужели актриса пытается спасти мужа от публичного позора после суда?

Совсем недавно актер Павел Прилучный проиграл суд по алиментам экс-супруге Агате Муцениеце. Она также осудила бывшего мужа за нежелание помогать финансово их общим детям.

Однако нынешняя жена Прилучного, актриса Зепюр Брутян, решила «спасти» своего супруга от публичного позора и вывезла его за границу, чтобы развеяться. Актриса устроила сюрприз мужу, купив билеты в неизвестном направлении.

«Моя очаровательная, неповторимая, сумасшедше красивая жена меня опять куда-то украла. Куда летим, я не знаю пока, но предположения есть», — написал Павел в своих социальных сетях.

Брутян также отметила, что они с супругом будут лететь до места назначения 12 часов.

Актеры живут в браке уже два года, у них также подрастает сын, который только укрепил отношения молодой пары. Прилучный признавался, что они постоянно делают друг другу сюрпризы, устраивают романтические вечера и стараются вместе путешествовать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дети Прилучного начали работать на фоне скандала с алиментами.