Киркоров перешел на ЗОЖ и снялся в кино: «В хороших традициях Майкла Джексона»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитый артист не раз пробовал себя в качестве актера, но теперь ему предстоит впервые сыграть главную роль.

Народный артист РФ Филипп Киркоров рассказал, как сильно изменилась его жизнь в последнее время, а также поделился творческими планами. Как сообщается в материале KP.RU, вскоре певец сыграет главную роль в полнометражном фильме. На этот проект музыканта вдохновил не кто иной, как сам Майкл Джексон! Он вдохновенно говорит о скорой премьере, но пока всех тайн не раскрывает.

Недавно Киркорову исполнилось 57 лет. Большого праздника именинник не устроил, отметил в кругу самых близких и традиционно выпустил новую песню. В связи с важной датой артиста на свое шоу пригласили комики Павел Воля и Илья Соболев. Последний, едва поприветствовав, предложил выпить в честь дня рождения, но получил незамедлительный отказ. Оказывается, спиртное для Филиппа Бедросовича теперь — табу.

«Я не пью. Вообще. Я на абсолютном ЗОЖ. Я взвесился перед программой — 96,5 килограмма. А полтора года назад был 116 килограммов. Из меня вырезали половину меня», — заявил Киркоров.

Если точно, вырезали около 20 килограммов жира. Поэтому теперь певец трепетно бережет фигуру и еще пуще заботится о здоровье: правильное питание, тренировки, отказ от вредных привычек, в том числе употребления алкоголя.

Съемки фильма, как отметил Киркоров, начнутся уже летом. Это будет 23-минутный клип, публика сможет оценить его 1 декабря. Артист добавил, что у проекта уже есть название — «Черная пантера». В работе примет участие звезда «Дома-2», телеведущая Ольга Бузова, вот только в какой роли, поп-король умолчал.

«Летом будут съемки большого метра, фильм можно будет посмотреть в кино. Я исполнитель главной роли, а кто второй главный герой — я не скажу, это будет неожиданным сюрпризом… Это клип, но больше фильм, на 23 минуты, бондиана. Будет в хороших традициях Майкла Джексона, маленькое кино, где будет все», — поделился он.

Ранее 5-tv.ru писал о конфликте Филиппа Киркорова и Любови Успенской. Не первый месяц между звездами кипят страсти, и они не упускают возможности друг друга подколоть. Так, недавно народный артист РФ заявил, что коллега по сцене буквально вымогала у него дорогие подарки, и назвал ее попрошайкой.