На Украине задержан начальник департамента управления госохраны

Фото: Палинчак Михаил / ТАСС

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Полковник Гук подозревается в госизмене.

На Украине задержан начальник одного из департаментов управления госохраны, отвечающего за безопасность высших должностных лиц страны, полковник Андрей Гук. Об этом сообщает «Страна.ua».

Уточняется, что Гука заподозрили в передаче секретной информации об охраняемых лицах, в том числе о главе государства, иностранным спецслужбам.

Также Служба безопасности Украины (СБУ) задержала одного из сотрудников управления, которого подозревают в пособничестве Гуку.

Известно, что в феврале СБУ возбудила более восьми тысяч уголовных дел о госизмене, в том числе «из-за сотрудничества с Россией». По информации The Guardian, осужденные по этой статье содержатся в определенных тюрьмах и отдельно от других заключенных.

На днях сообщалось, что СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Шевченковском районе Киева. Проверки проводятся в офисах и местах общественного пребывания. Осмотру также подлежат граждане, которые находятся в центре Киева. Также сотрудники СБУ останавливают машины и проводят поквартирный обход.

В тот же день СБУ провела обыски у митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Запорожского и Мелитопольского Луки из-за подозрений в поддержке российской спецоперации и резких высказываний в адрес действующей власти Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Одессе задержали мужчину с советскими открытками. Его подозревают в «изготовлении и распространении» запрещенной коммунистической символики.