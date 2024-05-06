«Ушел в Пасху»: умер бывший скрипач группы «Крематорий» Вячеслав Бухаров
Умер актер и скрипач группы «Крематорий» Вячеслав Бухаров
Фото: Кадр из т/с «Вышибала», 2016 г.
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Музыкант долгое время боролся с лимфомой.
Умер актер и бывший скрипач рок-группы «Крематорий» Вячеслав Бухаров. Об этом в паблике в социальной сети ВКонтакте сообщили коллеги музыканта.
Мужчина ушел из жизни 5 мая в Воронеже в возрасте 62 лет. Известно, что он длительное время боролся с лимфомой. Это онкологическое заболевание лимфатической системы. Оно оказалось слишком тяжелым для организма музыканта. Несмотря на борьбу и желание жить, органы не выдержали нагрузки.
«Слава ушел в светлый праздник Пасхи, и, согласно народному поверью, непременно попадет в Рай. Мы исповедуем и верим, что Иисус Христос воистину воскрес, и смерти больше нет», — написали представители группы в своем сообщении.
Они также рассказали, что Бухаров являлся частью команды на протяжении 17 лет и назвали его уникальным музыкантом.
Группа «Крематорий» даст памятный концерт в честь Вячеслава Бухарова в Воронеже. Даты уточняются.
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