ЕС планирует ввести санкции против четырех российских СМИ

Bloomberg: ЕС в рамках санкций может ввести запрет для еще четырех СМИ из РФ

Фото: www.globallookpress.com / Alexey Belkin

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Решение будет принято в случае единогласного одобрения всеми 27 государствами объединения.

Евросоюз в рамках нового пакета санкций может запретить четырем российским средствам массовой информации (СМИ) вещать в Европе. Об этом сообщает Bloomberg.

«Предложение, которое также запретит четырем дополнительным средствам массовой информации вещание в Европе, должно быть единогласно одобрено 27 государствами — членами блока, чтобы вступить в силу, и оно еще может измениться», — говорится в публикации.

Уточняется, что речь идет о сайте «Голос Европы», «Российской газете», РИА Новости и «Известиях». ЕС не признает их средствами массовой информации, заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова.

Также ЕС обсуждает запрет ввоза российского гелия и доступа в порты 11 кораблям, которые подозревают в связях с военно-промышленным комплексом (ВПК) России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему США сняли санкции с перевозившего российскую нефть танкера.