Экс-председатель совета директоров «Норникеля» Филипьев найден мертвым в Москве

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker / Meinrad Riedo

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Известно, что четыре года назад у мужчины диагностировали рак.

Умер бывший председатель совета директоров компании «Норильский никель», «Росбанка» и банка «Таврический» Александра Филипьева. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Мужчину нашли без сознания в воскресенье, 5 мая, в квартире на Голиковском переулке в Москве и незамедлительно вызвали скорую помощь. Прибывшие медики провели все необходимые реанимационные действия. Позже стало известно, что он все-таки не выжил.

Источник сообщил, что Александр болел раком с 2020 года. Стало ли заболевание причиной его гибели — не уточняется.

Причина смерти на данный момент неизвестна. Бизнесмену было 69 лет. Проводится проверка по факту произошедшего. В ближайшее причины ухода из жизни Филипьева будут установлены.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти звезды фильма «Титаник» Бернарда Хилла.