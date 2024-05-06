«Лист позора». Как в России будет работать открытый реестр неплательщиков алиментов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka; 5-tv.ru

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Покинуть «черный список» можно лишь одним путем — выплатить долги до последней копейки.

Имена злостных неплательщиков алиментов появятся в открытом доступе. В России создадут реестр должников и узнать о таких людях сможет любой желающий.

Закон об этом приняла Госдума, причем сразу во втором и третьем чтениях. Инициатива направлена на защиту интересов детей.

Кто будет вести реестр и чем грозит появление фамилии должника в нем, разбирался корреспондент «Известий» Максим Облендер.

История Елены — одна из тысяч таких же. После развода получает на ребенка от бывшего мужа копейки.

«Он месяцами не платил документы, а судебные приставы ничего не делали… Он специально не устраивался на работу, чтобы с него ничего нельзя было взыскать, он считал, что если выплачивает по сто рублей ежемесячно, то этого достаточно. Его нельзя ни привлечь, ни посадить», — сетует она.

Долг более чем в миллион рублей мужчина начал погашать только получив постановление суда и после общения с приставами, на что обычно уходит очень много времени. Теперь вся информация будет аккумулироваться в едином реестре, из которого исчерпывающие данные получат все.

В том числе — через общую цифровую систему приставы быстро узнают о трудоустройстве. Это сильно ускорит процесс взыскания.

Уведомление о попадании в реестр так же быстро поступит должнику на телефон. Сергей встречает приставов как добрых знакомых — должник и без СМС-уведомлений прекрасно все знает, но ничего не боится.

Ведь работы так и не появилось, а брать в квартире, откровенно говоря, нечего. Последнюю рубаху — и ту куда-то дел.

«Так а мне смысл прятаться, я и так постоянно на контакте. Тем более, что там уже и уголовное дело. Ну там два месяца неоплаты после административного начинается уголовное. Автоматически», — говорит он.

Информацию об уголовной и административной ответственности также отразят в реестре. И тогда внесение в «лист позора» может подпортить жизнь.

Ведь если туда заглянет потенциальный работодатель, может и не взять на работу. Как официально, так и не официально.

«Реестр должников по алиментам — отличная тема. Можно пробить потенциального сотрудника и увидеть, что человек не платит алименты», — объяснил предприниматель Станислав Агладзе.

На всю страну сегодня более полутора миллионов должников по алиментам. Половина из них уклоняются от оплаты, поэтому тут любые меры хороши.

«Скорее всего, этот реестр создан для удобства применения норм права и для исполнений решений суда. То есть неплательщик может лишиться собственного имущества, если у него очень большая задолженность. И судебный пристав может это имущество реализовать с торгов. Также его может ждать административная наказание и уголовное наказание, если сумма алиментов будет очень значительная», — указала юрист Елена Рудакова.

Отмечают и еще один тонкий момент. Реестр будет общедоступным, заглянуть в него, теоретически, сможет любая женщина.

Тем самым проверить, а нет ли у мужчины, с которым она только познакомилась, долгов перед детьми, и самих детей, естественно. Ну а покинуть «черный список» можно лишь одним путем — выплатить долги по алиментам до последней копейки.