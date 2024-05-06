Премиальная премьера: Путин прибудет на церемонию инаугурации на новом Aurus

Фото, видео: Константинов Максим / ТАСС; 5-tv.ru

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Что изменилось в последней версии машины?

В самом сердце столицы в эти минуты идут последние приготовления к торжественной церемонии — завтра Владимир Путин вступает в должность президента Российской Федерации. Начнется все в полдень. В Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

Пока всех нюансов не раскрывают. Известно только, что прибудет глава государства на обновленном автомобиле представительского класса Aurus. Внешне модель стала более «зубастой». Какие еще отличия от предшественников? Выяснил корреспондент «Известий» Максим Прихода.