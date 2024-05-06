Локальный режим ЧС и эвакуация: что происходит в Иркутской области, охваченной огнем

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Брага; 5-tv.ru

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Огонь за секунды перебрасывается с одной улицы на другую. Едким дымом заволакивает всю округу. Пламя подбирается и к трассе. Автомобилисты едут на свой страх и риск.

В Иркутской области, где ухудшается ситуация с пожарами в дачных массивах, развернули пункт временного размещения. Он принял людей, эвакуированных из опасной зоны. Огонь с дачных построек перекинулся на жилые дома в частном секторе и быстро распространяется из-за сильного ветра. Пламя охватило почти сотню зданий в нескольких СНТ. Объявлен локальный режим ЧС.

Работают спасатели, волонтеры и пожарные. С места событий передает корреспондент «Известий» Анна Боброва.

Не только дома, бани, сараи, теплицы. В огне и садовые товарищества, и жилые дома в частном секторе. По последним данным МЧС, огнем охвачено почти 80 строений в Братске и соседней Вихоревке. Огонь за секунды перебрасывается с одной улицы на другую. Едким дымом заволакивает всю округу.

Пламя подбирается и к трассе. Автомобилисты едут на свой страх и риск. Проезд легковым автомобилям сейчас перекрывают по всем прилегающим дорогам, пропускают только пожарные машины.

На борьбу брошены все силы. Бульдозерами разрывают противопожарные полосы. Расчеты усиливают: из других населенных пунктов перебрасывают пожарных-десантников. На территории всего района вводится режим ЧС. У пожара повышенный ранг сложности.

Уже известно об одной пострадавшей — женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Эту ночь многим придется провести в пункте временного размещения, он заработал в одном из спорткомплексов. Мэр Братска введет на территории города особый противопожарный режим.

«Еще один пожар у нас действует на территории Братского района. Там тоже работают расчеты, пожарные, добровольцы. До населенного пункта достаточно далеко. Ведем работы, чтобы огонь не пустить», — рассказал мэр Сергей Серебренников.

За разведение костров и пал сухой травы жителей оштрафуют. Если установят, что причиной пожара стал человеческий фактор, наказание будет вплоть до уголовного. Ловить нарушителей будут добровольцы, спасатели и правоохранители. В Братске организовано круглосуточное дежурство.