«Войско Польское»: в Варшаве высказались об отправке своих солдат на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Attila Husejnow

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Республика намерена продолжать предоставлять киевскому режиму военную помощь.

Польша не планирует посылать свои войска на Украину. Такое заявление сделал глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

«Польша не готовится и не будет высылать Войско Польское на Украину», — сказал министр.

Косиняк-Камыш также отметил, что Польша продолжит предоставлять Незалежной военную помощь, а именно: обучать боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поставлять оружие в рамках различных коалиций западных партнеров киевского режима.

На Западе говорят об отправке войск на Украину

Прежде Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о возможности ввода войск НАТО на Украину. По словам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Франция действительно готовит целый контингент примерно в две тысячи человек для отправки для помощи ВСУ. Между тем украинский президент Владимир Зеленский поддержал идею Макрона про отправку войск.

На прошлой неделе Макрон снова заявил об этом. По его словам, отправка возможна в том случае, если бы «русские прорвались через линию фронта» или при просьбе киевского режима о таком шаге.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США назвали условие для ввода войск на Украину.