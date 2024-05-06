Черноморский флот в районе Крыма уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ

Фото, видео: Пресс-служба Северного флота РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Обстрел велся с вертолета Ка-27.

Черноморский флот уничтожил у побережья Крыма пять безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ», — говорится в сообщении.

Оборонное ведомство также показало видео с моментом уничтожения одного из таких украинских катеров. На кадрах видно, как судно маневрирует в воде, появляются всплески от огня. Затем к катеру подлетает вертолет Ка-27, с борта которого и ведется обстрел.

Россия продолжает проводить спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса попросили Москву оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска освободили населенные пункты Котляровка и Соловьево. Киевский режим понес существенные потери в живой силе и технике.