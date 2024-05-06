Красота оказалась не природной: раскрыты секреты внешности Ксении Бородиной

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Телеведущая на пятом десятке выглядит как Анджелина Джоли. Но как ей удалось этого достичь?

Телеведущая Ксения Бородина однозначно корректировала свою внешность при помощи инъекций. Об этом изданию «Страсти» рассказала пластический хирург Юлия Оконская.

Специалист заявила, что ринопластику звезда не делала. Ее нос по-прежнему не идеален. Да и других хирургических вмешательств врач не заметила. По ее словам, Ксения Бородина корректирует внешность при помощи косметологии.

Хирург уверенна, что женщина посещает ботулинотерапию, которая разглаживает мимические морщины. Колет филлеры в нижнюю треть лица, чтобы овал лица оставался четким и подтянутым. Также Оконская считает, что губы Бородиной полны гиалуроновой кислоты.

«Тем не менее телеведущая, кажется, открыла секрет вечной молодости и точно знает, как выглядеть значительно моложе своих лет. Все косметологические процедуры она использует, ориентируясь на принцип умеренности», — отметила Оконская.

Преимуществом Ксении также можно назвать грамотный макияж. Она умело подчеркивает достоинства и скрывает недостатки.

Бородина пропагандирует в своем блоге правильное питание, питьевой режим и занятия спортом. Без этого безусловно невозможно было бы так блистать в ее возрасте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина уехала с детьми в США к родственникам экс-мужа Курбана Омарова.