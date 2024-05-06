«Политический провал»: эксперт о первых потерях Иностранного легиона на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Winfried Rothermel; © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Отправленные Западом боевики вряд ли смогут изменить ход ситуации. Особенно в районе Часов Яра, где российские войска ведут продвижение сразу с нескольких направлений.

Наемники французского Иностранного легиона, прибывшие накануне на Украину и уже понесшие первые потери в Часов Яре, никак не смогут улучшить положение боевиков ВСУ на передовой. Таким мнением в разговоре с 5-tv.ru поделился военный эксперт Евгений Михайлов.

Не так давно Франция официально направила первые войска на помощь Незалежной. Сперва группа из 100 боевиков, к которым позже должно было присоединиться еще большее количество человек, была развернута в Славянске.

Однако наемников в срочном порядке пришлось задействовать в обороне Часов Яра, где ситуация для ВСУ стремительно ухудшается. «Спасительная» группа, как оказалось, далеко не «всемогуща», и наемники уже лишились семи солдат.

Как сперва объяснил наш собеседник, легион — это наиболее подготовленное подразделение французской армии, которое принимает участие во многих конфликтах и «обеспечивает» интересы государства. Но в последнее время наемники несут большие людские и даже «имидживые» потери, из-за чего заявления президента Франции Эммануэля Макрона о вводе войск на Украину начинают «висеть в воздухе».

Иностранный легион действительно отправился на помощь Киеву, однако уже лишился части живой силы, подчеркнул специалист. Так, обратно на родину теперь «отправится еще больше гробов наемников, чем было раньше». При том, что никакой существенной пользы Украине они принести не сумеют.

«То есть это никак не изменит ситуацию, это очевидно. Потому что нужно понимать, что наемники — они никогда не будут сражаться до конца, потому что это наемники. Тем более в интересах Украины. Они сражаются за деньги», — особенно отметил эксперт.

Михайлов предположил, что сейчас французские военные наконец-то смогут увидеть истинную обстановку в зоне боевых действий на Украине. Возможно, они примут решение как можно меньше рисковать и как можно больше находиться, например, в обороне. С другой же стороны французский Иностранный легион может и вовсе покинуть Незалежную после слишком больших потерь.

Примечательно, что пополнить иностранное подразделение украинские боевики не смогут, ведь в данный момент им самим значительно не хватает достаточного количества человек. Спецназы сейчас, заметил наш собеседник, переброшены и совсем не удерживают позиций, пока российская армия с юга и севера охватывает Часов Яр.

«И никакие более-менее подготовленные подразделения не могут устоять в данном контексте. Более того, в самой украинской армии силен моральный упадок», — поделился специалист.

Даже если французскому легиону и выделят солдат, «ситуация не изменится», уверен Михайлов, так как идет «провал обороны украинских подразделений», которых спасти не получится в любом случае. А использовать весь численный состав Иностранного легиона, выделил эксперт, Франция не собирается — иначе она потеряет самые боеспособные группы.

Также Макрон не планирует посылать дополнительное количество наемников, считает специалист.

«Сложно предсказать что-то, но я предполагаю, что более разумное решение будет для Макрона — не посылать дополнительных подразделений. А так это будет его политическим провалом, и в принципе политической гибелью при потере большого количества солдат Франции», — заключил наш собеседник.



Савостьянов Сергей / ТАСС; www.globallookpress.com / Sergei Stepanov; 5-tv.ru

Генерал-майор авиации Сергей Липовой между тем уверен, что у солдат французского Иностранного легиона мало опыта войны с регулярной армией, хоть те и были в различных горячих точках по всему миру.

«Там они получали этот опыт при ведении либо с партизанскими, либо с бандами, либо не с регулярными подразделениями различных государств — Африки, Ближнего Востока», — указывает на ахиллесову пяту наемников Сергей Липовой.

Высокопоставленный военный уверен, что французский Иностранный легион никакого влияния на ход СВО не окажет и «ничего не даст» украинской армии. Кроме того, Липовой отмечает, что на Украине также немало бойцов из различных зарубежных частных компаний, в том числе и американских. Французский Иностранный легион будет восполнять свои потери, чего нельзя сказать об их моральном духе.

«Я думаю, что у них быстро закончится этот боевой настрой», — полагает эксперт.

Спустя время они в лучшем случае сами покинут Украину, так как там они получают только потери, заключает Липовой. Погибших же власти Франции почти не будут замечать, так как многие из них граждане других стран и воюют они именно за деньги, которые не всегда перевешивают человеческую жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ожидает французский Иностранный легион на Украине.