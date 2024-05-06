Вылетевший из Москвы пассажирский самолет подал сигнал тревоги и развернулся

Фото: www.globallookpress.com / J.W.Alker

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Борт должен был выполнить рейс до Оренбурга.

Самолет, летевший по маршруту из Москвы в Оренбург, подал сигнал тревоги в небе. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

Речь идет о пассажирском самолете Airbus A-321. Он подал общий сигнал тревоги и развернулся в сторону столицы. В полете воздушное судно провело 30 минут. Также самолет снизился до высоты трех тысяч метров.

По информации ТАСС, причиной стала разгерметизация кабины пилотов. В Росавиации сообщили, что борт благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Межгосударственный авиационный комитет сделал окончательный отчет по катастрофе Superjet 100 в Шереметьево в 2019. Лайнер загорелся после аварийной посадки в аэропорту. Трагедия унесла жизни 41 человека. Отчет будет направлен представителям США, Германии и Франции, после чего его обнародуют.