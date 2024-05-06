Михаил Галустян похудел на 14 килограммов: «Даже не представлял!»

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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От какого блюда пришлось отказаться юмористу?

Актер, юморист и телеведущий Михаил Галустян признался, что ему удалось похудеть на 14 килограммов, отказавшись от любимого блюда — шашлыка, сообщает PROZvezd.

Юморист рассказал, что ему всегда было сложно соблюдать диеты и здоровое питание, однако в этот раз он смог взять себя в руки и сбросить лишние килограммы.

«Я даже не представлял, что здоровая еда может быть такой вкусной и разнообразной каждый день!» — отметил он.

Галустян принял решение отказаться от тяжелого жирного мяса в пользу курицы. Более того, пришлось исключить из рациона мучное и другую калорийную пищу.

Актер подчеркнул, что сейчас заказывает только полезные продукты и не поддается своим слабостям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актеру Никите Ефремову пришлось экстренно похудеть ради роли Соловья-Разбойника в фильме «Стальное сердце». Он признался, что уже не первый раз сбрасывает вес для съемок. Поэтому у него уже была определенная схема похудения.