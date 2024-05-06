МИД Германии отзывает посла в России из-за якобы кибератаки

Фото: www.globallookpress.com / Marc Vorwerk / SULUPRESS.DE

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В ФРГ обвинили российскую сторону в причастности к атаке 2023 года.

Берлин отзывает своего посла в России Александера Ламбсдорфа для консультаций после обвинений в сторону Москвы в кибератаке на ресурсы Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом заявила представитель МИД ФРГ в беседе с журналистами.

«Я могу дополнительно сообщить, что министр иностранных дел [Анналена Бербок] приняла решение отозвать в Берлин для консультаций посла [в Москве] Ламбсдорфа», — сказала она.

Отмечается, что Ламбсдорф будет оставаться в Берлине на протяжении недели, после чего посол вернется в Москву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД Германии вызвал российского посла в ведомство после обвинений России в хакерской атаке 2023 года в отношении представителей СДПГ. Российский дипломат отверг их, указав на бездоказательность и необоснованность. В посольстве РФ назвали демарш МИД Германии очередным недружественным шагом, направленным на разжигание в ФРГ антироссийских настроений.

Кроме того, представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер указал на увеличение случаев шпионажа.