Живет в ночлежке? Как на самом деле Волочкова проводит отдых на Мальдивах

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Артистка хвастается тем, что пьет кокосовую воду и живет в роскошных условиях. Но так ли это?

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова снова попала в неловкую ситуацию на Мальдивах, где отдыхает на майских праздниках. На этот раз причиной претензии со стороны других людей оказались слишком скромные условия, в которых проживает балерина, пишет 7Дней.ru.

В прошлый раз, когда Волочкова хорошо погуляла, она высказала в соцсети едкий комментарий, по мнению телеведущей Леры Кудрявцевой и пользователей сети, такая вспышка была вызвана злоупотреблением алкоголя.

Во время отдыха артистка хвастается тем, что пьет кокосовую воду и живет в роскошных условиях, которые не могут себе позволить некоторые ее коллеги и поклонники. Однако блогер Антон Суворкин не поверил в слова балерины. Он утверждает, что это «показуха» на камеру, что апартаменты Волочковой стоят не четыре тысячи долларов за ночь, а только 1300 долларов в неделю.

По его словам, за такие деньги жилище Анастасии представляет из себя дешевую ночлежку. И подчеркивает, что попытки артистки показать роскошь, лишь от неуверенности в себе и отсутствии тех денег, о которых она говорит.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лера Кудрявцева обнародовала переписку с Волочковой.