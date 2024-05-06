Валит деревья и светофоры: мощнейший ураган обрушился на Уфу

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В воздухе парят куски металла, в центре города валяются части облицовки.

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение. На регион обрушился сильный ветер. Жительница Уфы прямо с прогулки отправилась в больницу, на нее упал строительный щит. Люди стараются не выходить из дома. С подробностями с места событий — корреспондент «Известий» Ильсеяр Мухетдинова.

В воздухе парят куски металла, в центре города валяются части облицовки. Рядом с местом крушения людей чудом не оказалось. Территорию затянули вот такой сигнальной лентой, но последствия непогоды пока никто не устраняет.

Уфа сегодня под властью урагана. Ветер буквально выворачивает деревья и вырывает их с корнем. Обломки на проезжих частях и автомобилях. По меньшей мере пять машин получили серьезные повреждения.

Последствия непогоды можно заметить и на проспекте Октября. Здесь упало дерево и повредило два автомобиля. У одного помят капот, а вот второму повезло куда меньше, треснуло лобовое стекло, выбито заднее стекло.

Сколько будет стоить ремонт машины, семье Екатерины еще придется оценить. В компенсации страховая уже отказала.

«В 08:30 утра прозвенела сирена машины. Брат вышел посмотреть — крыло, крыша, капот, фара лопнула. Страховка у нас ОСАГО. Уже позвонили, они возмещать не будут, это не их случай», — заявила владелец пострадавшего автомобиля Екатерина Иванаевская.

Шквалистый ветер разрушает дома и срывает заборы. На одной из улиц кусок ограждения упал на случайную прохожую. Сегодня здесь сильным ветром снесло металлическое ограждение. Пострадала одна женщина. Ее госпитализировали с травмой голени и поясницы. Из-за разгулявшейся непогоды в республике введено штормовое предупреждение.

«Прогнозируется днем и вечером штормовой, местами очень сильный ветер с порывами до 21–26 м/с. Уже фиксируются случаи повреждения автомобилей, падение деревьев и веток», — заявил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии Алик Шарафутдинов.

Сегодня в столице Башкирии отменили все городские мероприятия. По прогнозам синоптиков, штормовой ветер не утихнет в Уфе как минимум до вечера понедельника.