Задействуют авиацию и флот: в Кремле объяснили необходимость ядерных учений в России
Песков связал ядерные учения в России с заявлениями об отправке войск на Украину
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Федосеев; 5-tv.ru
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Прежде всего, они направлены на поддержание боевой готовности и проверки возможности дать справедливый ответ.
В ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России Владимир Путин поручил провести в Южном военном округе учения с отработкой применения тактического ядерного оружия. На маневры выйдут ракетные соединения. Участие также примут флот и авиация.
Учения направлены на поддержание боевой готовности нестратегических ядерных сил дать справедливый ответ в случае провокаций и угроз со стороны стран НАТО. Поведение киевских покровителей, как заявили в Кремле, требует особого внимания и особых мер. Это слова пресс-секретарая президента Дмитрия Пескова.
«Речь идет естественно о заявлениях господина Макрона и о заявлениях британских представителей. Вы знаете, к ним еще добавился представитель, сенатор США, если я не ошибаюсь, которые собственно говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными», — указал Песков.
Ранее 5-tv.ru писал, что эксперт назвал ядерные учения в России сигналом для Запада.