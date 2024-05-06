Задействуют авиацию и флот: в Кремле объяснили необходимость ядерных учений в России

Песков связал ядерные учения в России с заявлениями об отправке войск на Украину

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Федосеев; 5-tv.ru

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Прежде всего, они направлены на поддержание боевой готовности и проверки возможности дать справедливый ответ.

В ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России Владимир Путин поручил провести в Южном военном округе учения с отработкой применения тактического ядерного оружия. На маневры выйдут ракетные соединения. Участие также примут флот и авиация.

Учения направлены на поддержание боевой готовности нестратегических ядерных сил дать справедливый ответ в случае провокаций и угроз со стороны стран НАТО. Поведение киевских покровителей, как заявили в Кремле, требует особого внимания и особых мер. Это слова пресс-секретарая президента Дмитрия Пескова.

«Речь идет естественно о заявлениях господина Макрона и о заявлениях британских представителей. Вы знаете, к ним еще добавился представитель, сенатор США, если я не ошибаюсь, которые собственно говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными», — указал Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперт назвал ядерные учения в России сигналом для Запада.