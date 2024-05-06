Упорный бой: российские военные взяли Очеретино под постоянным обстрелом ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

Бойцы группировки «Центр», штурмовавшие населенный пункт, — настоящие герои.

Очеретино полностью под нашим контролем — бойцы шли вперед под градом снарядов и непрерывными атакамидронов. Противник бил с трех сторон, но упорство российских военных сломить невозможно. О том, какой ценой далась победа, расскажет корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Бойцы группировки «Центр», штурмовавшие Очеретино, — настоящие герои. Сначала бросок на бронетехнике по простреливаемому полю. Затем зачистка вражеской траншеи под непрерывными атаками FPV-дронов. Первый дрон не сработал, его уже на земле расстреливают из автомата. И тут же прилетает второй. Плотность ударных дронов противника в небе чудовищная. Сразу за вторым прилетает третий.

Бойцы успевают перебежать дорогу и спрятаться в застройке, когда в небе появляется четвертый дрон-камикадзе. Он кружит, но штурмовики уже в укрытии. Только за две минуты на двух бойцов противник направил четыре дрона. И в таких условиях наши все-таки смогли выбить противника.

«Было такое, что на позиции нас уже ждал FPV-дрон. Но мы так же не терялись и продолжали свое движение. Страшно, тяжело. Но задача была выполнена», — объяснил командир взвода группировки «Центр» с позывным «Феофан».

Первые группы, которые вошли в Очеретино, по сути, воевали в полуокружении — противник впереди и по флангам. Снабжение только по узкому коридору вдоль железной дороги, которая всегда простреливалась. Очеретинский выступ пришлось расширять, и это получилось.

«Взяли упорством. Взяли упорством. По-другому никак. Сначала одна рота зашла на промзону, зачистила промзону, после чего противник еще сильнее стал контролировать железную дорогу и нам пришлось воевать на два фронта. Две роты у меня действовали по лесопосадкам и освобождали еще один путь, чтобы был еще один маршрут, как пройти на промзону, чтобы дальше действовать в направлении населенного сектора», — рассказал начштаба, врио командира 3-го МСД с позывным «Эдельвейс».

Каждую штурмовую группу вели с воздуха, чтобы снизить потери. Постепенно зачищали дом за домом.

Самые тяжелые бои были в пятиэтажках. Пулеметные точки и снайперы наверху на выгодных позициях. Их выбивали гранатометами.

Затем небольшими группами через окна пробирались в здания и зачищали их. Противник не бежал, сопротивлялся упорно. Победа не далась нашим бойцам легко, не стоит ее обесценивать.

«За пятиэтажки они на самом деле боролись, потому что это дополнительная высота. Я сам забрался на них, очень хороший обзор, порядка десяти километров там открывается обзор дальше», — рассказал командир роты с позывным «Поэт».

Потеряв Очеретино, противник не смог удержать и несколько соседних населенных пунктов. Это было важное звено в линии обороны ВСУ, и теперь Очеретинский выступ угрожает практически всей группировке противника на Донецком фронте.