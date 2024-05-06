Госдума приняла поправки о запрете иноагентам быть кандидатами на выборах

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Речь идет о выборах в органы государственной и муниципальной власти на всех уровнях.

Государственная дума в ходе пленарного заседания проголосовала за принятие поправок, вводящих для лиц со статусом иностранного агента запрет на участие в выборах всех уровней в качестве кандидата. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

На днях, 3 апреля, комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки о запрете иноагентам участвовать в выборах. Речь идет о выборах в органы государственной и муниципальной власти на всех уровнях.

Поправки внесли ко второму чтению проекта закона, изначально направленного на недопуск к участию в выборах граждан, которые подали в избирком документы с ошибками и опечатками, на этапе формирования списков кандидатов по одномандатным округам.

Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» дополняется нормой, согласно которой кандидат к моменту предоставления документов, необходимых для регистрации, должен прекратить статус иноагента.

Ранее 5-tv.ru писал, что Совет Госдумы обсудит подготовку к утверждению кандидатур вице-премьеров и министров. По новым нормам Конституции, утверждать главу правительства, его заместителей и министров должен высший представительный и законодательный орган власти.