Въезд закрыт: российского рэпера MC Doni не пустили в Молдавию

Рэпера MC Doni не пропустили в Молдавию для выступления на праздничном концерте

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Музыкант должен был порадовать публику в Тараклии.

Российского рэпера, уроженца Узбекистана, Достонбека Исламова, более известного под псевдонимом MC Doni, не пропустили в Молдавию. Об этом пишет EADaily.

Исполнитель должен был отправиться в Тараклии, чтобы выступить на праздничном концерте, посвященному 211-летию города в Гагаузии. Однако предстать перед поклонниками, к сожалению, не получилось.

Музыкант пытался въехать в республику по узбекскому паспорту. В аэропорту Исламову выдали особый документ, из которого следует, что он якобы не выполнил «условия о режиме иностранцев в республике Молдавия или другие нормативные акты».

Что именно нарушил рэпер, почему-то не указывается. Предполагается, что MC Doni, как и остальные его коллеги, тоже пытавшиеся попасть в страну, «не смог подтвердить» цель своего визита.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, летевшего на концерт Мадонны россиянина не пустили на рейс из Стамбула в Мексику.