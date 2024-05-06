В Тамбове задержан мужчина при попытке подорвать здания судов по заданию Украины

ФСБ задержала в Тамбове мужчину при попытке подорвать здания двух судов

Фото, видео: ЦОС ФСБ России ; 5-tv.ru

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После начала СВО он регулярно посещал сайты проукраинских террористических организаций, а потом был завербован.

Силовики совместно с сотрудниками Российской железной дороги (РЖД) в Тамбове пресекли противоправную деятельность россиянина, который готовил подрыв самодельных взрывных устройств (САУ) у зданий Тамбовского областного и арбитражного судов по указанию спецслужб Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Во время обхода территорий, прилегающих к железнодорожному вокзалу Тамбова, сотрудники РЖД заметили подозрительного мужчину, закладывавшего неизвестные предметы в строительный мусор. Его задержал прибывший на место наряд охраны, потом на место была вызвана оперативно-следственная группа ФСБ России. В ходе осмотра под строительным мусором были обнаружены два САУ, специалисты обезвредили их.

В ходе опроса задержанный рассказал, что после начала спецоперации регулярно посещал различные тематические интернет-ресурсы, включая сайты проукраинских террористических организаций. В июле 2023 года мужчину завербовали спецслужбы Украины для проведения диверсий и терактов в России.

«В начале марта 2024 года ему была поставлена задача: совершить диверсионно-террористические акты в отношении Тамбовского областного и Тамбовского арбитражного судов», — отметили в ФСБ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Терроризм». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЛНР задержали гражданку Украины, собиравшую данные о ВС РФ. Женщина дала признательные показания.