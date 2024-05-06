ВСУ ударили дронами по машинам под Белгородом: шесть человек погибли

Шесть человек погибли при атаке дронов ВСУ на машины под Белгородом

Фото: Telegram / Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области / vvgladkov

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По данным властей, еще 35 мирных жителей, включая детей, пострадали.

Украинские боевики атаковали с применением беспилотников три машины в Белгородской области, в которых находились сотрудники свинокомплекса. В результате шесть человек погибли и еще более 30 пострадали.

«В Борисовском районе ВСУ с помощью БПЛА атаковали машины ГК „Агро-Белгорье“, перевозившие сотрудников свинокомплекса. В результате пострадали более 30 человек, шесть — погибли», — сообщает Оперштаб Белгородской области в Telegram-канале.

В мессенджере на своем канале губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что атаке дронов-камикадзе ВСУ подверглись две «ГАЗели» и легковой автомобиль. Случилось все в районе села Березовка. Шесть человек скончались на месте от полученных травм. Гладков выразил соболезнования их родным и близким. На месте работают оперативные службы.

Кроме того, предварительно известно, что пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами. В их числе также есть мужчина в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости, ему делают операцию.

«Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести бригадами скорой доставлены в медицинские учреждения региона, всем оказывается необходимая помощь», — добавил Гладков.

Следственный комитет России заявил в Telegram-канале, что будет расследовать факт атаки ВСУ на Белгородскую область. Правоохранители установят обстоятельства случившегося и лиц, причастных к совершению преступления.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что прежде в Белгороде прогремел взрыв. Как сообщал Гладков, в результате случившегося пострадали пять человек.