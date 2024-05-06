Мужчина заживо сжег знакомого в Новой Москве
В Новой Москве мужчина заживо сжег знакомого из неприязни
Фото: www.globallookpress.com / Marty Bicek
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Что послужило поводом жестокой расправы?
В Новой Москве на улице Самуила Маршака мужчина в подъезде дома заживо сжег своего знакомого на фоне личной неприязни. Об этом сообщил московский Следственный комитет (СК).
Кадры с места убийства.
«Следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам. Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. „д, е“ ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом)», — говорится в сообщении.
Известно, что 41-летний мужчина поджег одежду своего знакомого. Тот скончался в муках.
В ходе осмотра места происшествия следователи и криминалисты изъяли пустую емкость. Предположительно, в ней содержалась горючая жидкость, послужившая средством для убийства.
На данный момент фигуранта дела задержали. Следствие устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.
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