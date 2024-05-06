Ловушка для девушек: мошенники придумали новую схему с фейковыми фотосессиями

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Как действуют якобы начинающие фотографы?

В России набирает обороты новый вид мошенничества. Он касается фальшивых фотосессий. Как работает преступная схема, выяснили «Известия».

Злоумышленники звонят девушкам, представляются начинающими фотографами и предлагают поучаствовать в почти бесплатной съемке. Заплатить надо только за аренду помещения. Жертвы заходят на сайт несуществующей на самом деле студии, вносят реквизиты банковской карты, и в итоге у них списывают все деньги.

С конца прошлого года правоохранители выявили уже десятки подобных ресурсов.