Ловушка для девушек: мошенники придумали новую схему с фейковыми фотосессиями
Мошенники придумали новую схему с фейковыми фотосессиями
Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Как действуют якобы начинающие фотографы?
В России набирает обороты новый вид мошенничества. Он касается фальшивых фотосессий. Как работает преступная схема, выяснили «Известия».
Злоумышленники звонят девушкам, представляются начинающими фотографами и предлагают поучаствовать в почти бесплатной съемке. Заплатить надо только за аренду помещения. Жертвы заходят на сайт несуществующей на самом деле студии, вносят реквизиты банковской карты, и в итоге у них списывают все деньги.
С конца прошлого года правоохранители выявили уже десятки подобных ресурсов.