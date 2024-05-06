На Украине заявили о повреждениях на объектах энергетики в Сумах и Харькове

Фото, видео: Reuters / Sofiia Gatilova; 5-tv.ru

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Минобороны России официально информацию не комментировало. Однако на раз подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным объектам киевского режима.

Российские войска нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре Украины. Очевидцы сообщают о взрывах и перебоях с электричеством в Сумской и Харьковской областях. Местные власти подтверждают, некоторые объекты были переведены на резервное питание. Кроме того, в Сумах взлетел на воздух склад с боеприпасами.

Ранее во время аналогичных атак существенные повреждения получили сразу несколько тепловых и -гидро электростанций в стране. По оценке Минэнерго Украины, ущерб от последних ударов превысил миллиард долларов.