«Неприятная полоса может затянуться»: как пережить мощные магнитные бури

Фото: www.globallookpress.com / NASA

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Ожидается, что сильные возмущения на Солнце, оказывающие воздействие на Землю, продлятся несколько дней.

Суммарная продолжительность магнитных бурь может увеличиться в ближайшее время. К вечеру вторника, 7 мая, она составит 30 часов из-за погружения Земли в солнечную плазму, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Эксперты обнаружили, что взрывы на Солнце достигаются максимальных уровней.

«Консолидированный геомагнитный прогноз на текущий момент предсказывает почти непрерывные магнитные бури и геомагнитные возмущение в течение всего понедельника и вторника», — говорится в сообщении.

Пиковые значения бурь ожидаются на умеренном уровне, так как сила удара по Земле будет не прямой, а по касательной. Однако специалисты не исключают, что показатели могут возрасти до сильного уровня и максимального.

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов рассказал aif.ru, что даже умеренные магнитные бури чувствительны для многих людей и будут действовать довольно продолжительно.

«Учитывая, что организм метеочувствительных людей нередко начинает предчувствовать бурю за 1-2 суток, и потом еще порой испытывает ее последствия 1-2 дня, то эта неприятная полоса может затянуться», — отметил терапевт.

Он порекомендовал людям с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями строже следить за своим состоянием и не забывать принимать лекарственные препараты, если они назначены.

Константин Спахов подчеркнул, что в это время необходимо не допустить развития гипертонического криза, предвестниками которого являются головокружение, мушки или искры перед глазами. Запущенные симптомы — тошнота и рвота.

По словам Спахова, если давление не снижается после 20-30 минут с момента использования лекарства, то следует вызвать скорую.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что за сутки на Солнце произошли две магнитные бури.