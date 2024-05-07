Плата за прохладу: какие серьезные заболевания вызывают кондиционеры

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Сухой воздух не только негативно влияет на самочувствие, но и становится причиной возникновения различных инфекций.

Кондиционеры в помещениях часто становятся незаменимым атрибутом, который помогает создать более комфортные условия, однако из-за их использования у человека могут возникнуть серьезные заболевания. Об этом изданию Газета.ру заявила врач-терапевт Юлия Миронова.

«Это связано, в первую очередь, с тем, что действие кондиционера влияет на влажность воздуха: он становится более сухим, что может привести к целому ряду симптомов и проблем», — отметила специалист.

На фоне этого у человека появляются вялость и головные боли. Кроме того, сухой воздух негативно влияет на кожу, говорит Миронова.

Образовываются сухость, зуд, а иногда и высыпания. Работа кондиционера влияет на слизистую носа, что вызывает першение в горле, насморк и повышение риска инфекционных заболеваний.

«Самый распространенный вариант — бактерия легионелла, любит жить в воздушном аэрозоле, размещаясь в маленьких капельках воды. Впервые вспышка легионеллеза была зафиксирована в 1976 году, когда во время съезда американского легиона (организация ветеранов боевых действий) около 200 участников, разместившихся в одном отеле, заболели одинаковыми гриппоподобными симптомами. Позже было выявлено, что это связано с инфекцией, вызываемой бактерией и распространившейся через кондиционеры. По названию первого случая названа и сама бактерия», — рассказала Миронова.

Подобные заболевания возникают из-за недостаточной санитарной обработки воздушных фильтров. Несмотря на новые виды, которые помогают снизить или устранить образование бактерий, врач рекомендует не забывать менять или очищать фильтры кондиционеров, а особенно в летний сезон.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие существуют необычные аллергии в мире.