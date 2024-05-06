Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence

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В Северной Корее уверены, что инициатива в конфликте сейчас за Россией.

Отправленные на Украину британские танки не окажут никакого влияния на ход конфликта, о чем сообщает международный обозреватель Сим Мин. Более того, он уверен, что за российскими войсками сейчас инициатива, цитирует слова эксперта Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сим Мин проводит параллель с вооружением США и НАТО, отправленным на Украину для поддержки киевского режима, которое в итоге превратилось в «горящий металлолом». Возможная отправка военной техники из Великобритании для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ни на что не повлияет, заявляет эксперт.

Более того, Син Мин уверен, что агрессивная политика стран Запада не сломит дух Вооруженных сил (ВС) России, которые выступают за защиту суверенных прав и интересов безопасности страны. Тем временем в НАТО установили несколько «красных линий», отделяющих вмешательство блока в конфликт на Украине. Одна из них — это успехи армии России.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские войска нашли уязвимое место в британских танках Challenger 2, которые передали ВСУ. В конце прошлого года появились кадры уничтожения танка в Запорожской области.